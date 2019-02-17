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Эксперты составили ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России

Эксперты проанализировали ценовую ситуацию, сложившуюся на отечественном авторынке в феврале 2019 года, и составили список из пяти кроссоверов, самых доступных для российского потребителя. При составлении рейтинга специалисты учли изменения в ценах, а также в модельном ряде.
Эксперты составили ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России

Самым недорогим кроссовером, как и прежде, остается модель LADA 4x4 российского автопроизводителя. Ее стоимость стартует от 519 тысяч рублей за версию с базовыми характеристиками, по сравнению с предыдущим месяцем автомобиль подорожал на 30 тысяч рублей.

На втором месте по доступности находится представитель китайского автопрома Chery Tiggo 2. Его минимальная цена составляет 673 тысячи рублей. Для транспортного средства характерен современный дизайн и удобный салон.

На третьем месте расположился кроссовер Chevrolet Niva, хотя в последнее время его цена резко увеличилась. Автолюбители могут приобрести модель за 680 тысяч рублей (без учета аукционных предложений, специальных программ и бонусов).

Еще один представитель китайского автопрома - Lifan X50 занимает четвертое место в рейтинге. Несмотря на обычные характеристики и отсутствие каких-либо отличительных особенностей, цена за этот кроссовер стартует от 690 тысяч рублей.

Самым дорогим в рейтинге эксперты назвали Renault Duster французского производства со стоимостью за базовую версию от 699 тысяч рублей.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 18:25

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