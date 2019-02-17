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Автоконцерн Kia обновит минивэн Carnival к 2020 году

Автоконцерн Kia вскоре выпустит обновленный минивэн Carnival. Вероятнее всего, новинка появится на рынке уже в первом квартале следующего года.
Автоконцерн Kia обновит минивэн Carnival к 2020 году

Согласно официальному заявлению представителей южнокорейского бренда, дебютный показ транспортного средства пройдет в Индии уже в этом году, однако приобрести его можно лишь с начала 2020 года. Руководители компании считают, что модернизированная модель сможет вытеснить своего главного конкурента – минивэн от Toyota под названием Innova Crysta. Новинка от Kia получит увеличенные габариты и лучшее оснащение по сравнению с соперником.

Технические характеристики машины пока неизвестны. По словам инсайдеров, для рынка Индии выйдет специальный минивэн с 2,2-литровой дизельной силовой установкой на 200 лошадиных сил и 440 Нм крутящего момента.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:19

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