Иван Ургант боится быть неинтересным для взрослеющих дочерей





Иван Ургант заметил, что со временем дочерям становится неинтересна его компания, хотя раньше им его очень не хватало. «Никогда не слышал, чтобы они сказали: «Папа, иди!». По словам артиста это первый «звоночек» того, что в будущем наступит некое стеснение, а следом и неприятная встреча у нотариуса, где актер попытается оставить себе хоть какое-то имущество, в шутливой форме признался Ургант.Также Иван Ургант добавил, что всегда пытался привить дочерям любовь к баскетболу, и даже воспользовался возможностью и сводил их на один из матчей, когда находился в США. Конечно, наследницы были приятно удивлены, но интерес к нему у них не проснулся. Он пытался найти единомышленников среди коллег в коридорах Останкино, но Елена Малышева в ответ предложила ему пилюли, а Екатерина Стриженова отказалась вообще это обсуждать.