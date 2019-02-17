Иван Ургант боится быть неинтересным для взрослеющих дочерей
Знаменитый российский шоумен и телеведущий Иван Ургант в одном из своих интервью рассказал о своих опасениях, касательно того, что взрослеющие дочери однажды начнут его стесняться. Артист всегда старается уделять больше времени дочерям, но их интерес к знаменитому отцу заметно угасает.
Иван Ургант заметил, что со временем дочерям становится неинтересна его компания, хотя раньше им его очень не хватало. «Никогда не слышал, чтобы они сказали: «Папа, иди!». По словам артиста это первый «звоночек» того, что в будущем наступит некое стеснение, а следом и неприятная встреча у нотариуса, где актер попытается оставить себе хоть какое-то имущество, в шутливой форме признался Ургант.
Также Иван Ургант добавил, что всегда пытался привить дочерям любовь к баскетболу, и даже воспользовался возможностью и сводил их на один из матчей, когда находился в США. Конечно, наследницы были приятно удивлены, но интерес к нему у них не проснулся. Он пытался найти единомышленников среди коллег в коридорах Останкино, но Елена Малышева в ответ предложила ему пилюли, а Екатерина Стриженова отказалась вообще это обсуждать.
Иван Ургант заметил, что со временем дочерям становится неинтересна его компания, хотя раньше им его очень не хватало. «Никогда не слышал, чтобы они сказали: «Папа, иди!». По словам артиста это первый «звоночек» того, что в будущем наступит некое стеснение, а следом и неприятная встреча у нотариуса, где актер попытается оставить себе хоть какое-то имущество, в шутливой форме признался Ургант.
Также Иван Ургант добавил, что всегда пытался привить дочерям любовь к баскетболу, и даже воспользовался возможностью и сводил их на один из матчей, когда находился в США. Конечно, наследницы были приятно удивлены, но интерес к нему у них не проснулся. Он пытался найти единомышленников среди коллег в коридорах Останкино, но Елена Малышева в ответ предложила ему пилюли, а Екатерина Стриженова отказалась вообще это обсуждать.