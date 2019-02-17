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Лучше Весты»: Эксперт оценил возможности Ravon Gentra

Оценивая возможности автомобиля Ravon Gentra узбекского автопрома, эксперт сделал вывод, что он лучше, чем LADA Vesta. Преимуществом седана стала надежность и доступный ценник.
Лучше Весты»: Эксперт оценил возможности Ravon Gentra

Из плюсов узбекского седана Ravon Gentra блогер подчеркнул наличие новой центральной консоли, кнопку, открывающую багажник, настраиваемый в двух плоскостях руль, современную аудиосистему и достойный дизайн, за который «не стыдно». Что касается салона, то здесь также есть свои плюсы, например, мягкий пластик на передней панели и функциональное расположение кнопок и тумблеров. Достаточно просторный багажник и полноценная запаска также привлекли внимание эксперта. Однако он заметил и недостаток места для пассажиров на сидениях заднего ряда, но это можно исправить, просто воспользовавшись подлокотниками.

Под капотом Ravon Gentra разместился двигатель объемом 1,5 литра, который управляет автоматической коробкой передач на 6 ступеней. Мотор и «коробка» очень надежны и впечатляют своим ресурсом: от 400 до 450 тысяч километров. Каждые 100 километров автомобиль «съедает» около 10, 6 литров топлива. К минусам блогер относит недостаток шумоизоляции и низкую «тягу» при обгоне. Однако энергоемкая подвеска все же обеспечивает Ravon Gentra мягкий и плавный ход. Потенциальному владельцу придется заплатить за данную модель около 700 тысяч рублей.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:59

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