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Ученые: Фасоль является лучшим дешевым продуктом для защиты сердца

Ученые из США рекомендуют регулярно употреблять хотя бы горсть фасоли. Именно такое количество может эффективно оздоровить сердце и защитить его от набора жировой массы.
Ученые: Фасоль является лучшим дешевым продуктом для защиты сердца

Дело в том, что в фасоли содержится много белка и клетчатки, положительно влияющих на функционирование органа. В своём эксперименте исследователи добавили данный продукт в рацион питания мышей, страдающих от ожирения. Как оказалось, уже через время у грызунов наблюдался сниженный уровень холестерина, а также уменьшился вес. По мнению специалистов, хороший эффект фасоли в отношении сердца наблюдается и для человека. Ежедневная порция продукта минимизирует вероятность сердечно-сосудистых недугов, ожирения и инсульта, констатировали эксперты.

Кроме того, бобовые положительно влияют на больных с диагнозом диабет второго типа. Фасоль могут употреблять и люди с проблемами нервной системы, ведь продукт в кратчайшие сроки нормализует её работу.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 11:11

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