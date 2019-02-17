Ученые: Фасоль является лучшим дешевым продуктом для защиты сердца





Дело в том, что в фасоли содержится много белка и клетчатки, положительно влияющих на функционирование органа. В своём эксперименте исследователи добавили данный продукт в рацион питания мышей, страдающих от ожирения. Как оказалось, уже через время у грызунов наблюдался сниженный уровень холестерина, а также уменьшился вес. По мнению специалистов, хороший эффект фасоли в отношении сердца наблюдается и для человека. Ежедневная порция продукта минимизирует вероятность сердечно-сосудистых недугов, ожирения и инсульта, констатировали эксперты.Кроме того, бобовые положительно влияют на больных с диагнозом диабет второго типа. Фасоль могут употреблять и люди с проблемами нервной системы, ведь продукт в кратчайшие сроки нормализует её работу.