Названы способы сделать кофе вкуснее и полезнее для здоровья





Оказывается, помимо классической добавки в виде молока, можно насыпать в чашку с ароматным напитком различные специи. Большинство потребителей привыкли использовать их только в приготовлении пищи, а вот в кофе добавляют редко и то только корицу. На самом деле в него можно насыпать мускатный орех, лаванду, перец, кардамон и многие другие. Специалисты советуют в порцию кофе добавить 1/4 чайной ложки необходимой приправы и наслаждаться ароматом и вкусом напитка.Еще один способ изменить вкус кофе – это добавить в него какао порошок. В натуральный кофе перед варкой необходимо насыпать 1-1,5 ложки какао. Получившийся ароматный напиток будет напоминать по вкусовым качествам горячий шоколад. Для того, чтобы придать своему кофе ароматности, необходимо добавить немного экстракта. Самыми распространенными для этого напитка являются ванильный и кокосовый, однако эксперты советуют попробовать добавить чайную ложку мятного или ромового экстракта. Оказывается, если добавить в процессе приготовления кофе соль, то она сделает напиток более мягким.