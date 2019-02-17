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Названы способы сделать кофе вкуснее и полезнее для здоровья

Существует множество различных способов, которые способны улучшить вкус кофе, а также сделать его более полезным для здоровья человека. Интересными рецептами поделились с общественностью эксперты.
Названы способы сделать кофе вкуснее и полезнее для здоровья

Оказывается, помимо классической добавки в виде молока, можно насыпать в чашку с ароматным напитком различные специи. Большинство потребителей привыкли использовать их только в приготовлении пищи, а вот в кофе добавляют редко и то только корицу. На самом деле в него можно насыпать мускатный орех, лаванду, перец, кардамон и многие другие. Специалисты советуют в порцию кофе добавить 1/4 чайной ложки необходимой приправы и наслаждаться ароматом и вкусом напитка.

Еще один способ изменить вкус кофе – это добавить в него какао порошок. В натуральный кофе перед варкой необходимо насыпать 1-1,5 ложки какао. Получившийся ароматный напиток будет напоминать по вкусовым качествам горячий шоколад. Для того, чтобы придать своему кофе ароматности, необходимо добавить немного экстракта. Самыми распространенными для этого напитка являются ванильный и кокосовый, однако эксперты советуют попробовать добавить чайную ложку мятного или ромового экстракта. Оказывается, если добавить в процессе приготовления кофе соль, то она сделает напиток более мягким.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:17

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