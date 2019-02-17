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Алла Сурикова: Сергей Юрский предсказал свою смерть

Легендарный советский актер Сергей Юрский предсказал свою смерть. Об этом в эфире телепрограммы «Сегодня вечером» рассказала кинорежиссер Алла Сурикова.
Алла Сурикова: Сергей Юрский предсказал свою смерть

Со дня смерти Сергея Юрского прошло 9 дней, самые близкие родственники и друзья великого актера собрались в студии, чтобы почтить его память. После долгой беседы Алла Сурикова вдруг рассказала, что Юрский, возможно, предвидел свой уход. Он не захотел отправлять текст предисловия, который написал для книги Сергея Коковкина, поэтому набрал номер редакции и сказал: «Берите ручку и пишите, потому что того Юрского, что вы знаете, уже нет, он не существует, он умер». Собеседник на другом конце провода была шокирована этими словами. Разговор случился 19 января, и можно предположить, что актер уже что-то предчувствовал, ведь 8 февраля его сердце остановилось.

Несколько поколений были восхищены талантом и энергичностью Сергея Юрского, его безупречная память позволяла играть в театре даже в преклонном возрасте. Трагическая весть стала настоящим потрясением для всех, поскольку никто и не знал, что у него, как оказалось, были проблемы со здоровьем.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:43

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