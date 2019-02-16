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«Жертва пыток» в ЦАР работает на французов: антироссийская провокация провалилась

Жители ЦАР опровергли фейк французских СМИ о россиянах, пытающих местное население. Напомним, 12 февраля издание RFI исказило доклад ООН о ситуации в республике и заявило о насилии в отношении 38-летнего торговца-мусульманина Махамата Нур Мамаду.

«Жертва пыток» в ЦАР работает на французов: антироссийская провокация провалилась

Мужчину задержала полиция по подозрению в связях с вооружённой группировкой. По сообщению местного жителя, Махамат Нур Мамаду приехал к его соседу из Бамбари. До этого он неоднократно наведывался к родственнику в сопровождении вооружённых людей. Местные отмечают, что торговец-мусульманин часто встречался с французами.

Одним из них был Жак Разафиндранали – французский военный чиновник, атташе по внутренней безопасности и сотрудник DGSE – французского аналога ЦРУ. Известно, что он ранее сотрудничал с Кристофом Рэнето, более известным в ЦАР, как «Мартин», в рамках координации мероприятий на Мадагаскаре.

После допроса полицией Махамат Нур Мамаду покинул расположение базы и был похищен неизвестными. Мужчину увезли за пределы населённого пункта и там якобы подвергли пыткам. Так как допрос проходил на базе, где работают гражданские инструкторы из России, различные СМИ начали раскручивать фейк о причастности россиян к издевательствам.

Основой публикаций стало «интервью» Махамата Нур Мамаду. Он якобы рассказал, что его пытали русские и отрезали палец. Данную информацию опроверг министр общественной безопасности ЦАР Анри Ванзэ Лингуиссара. Чиновник подчеркнул, что инструкторы из России задействованы исключительно на тренировках личного состава и физически не могут принимать участия в пытках. Более того, пыток, согласно показаниям местных, могло и вовсе не быть. Бывший боевик, вероятно, получил свои увечья в бою с правительственными силами.

Примечательно, что в данный момент Махамат Нур Мамаду находится в мусульманском районе Банги под охраной MINUCSA в КМ-5. При этом он продолжает контактировать с французской стороной. Торговец-мусульманин просто сыграл роль для создания негативного информационного фона в адрес российских инструкторов. Более детальное расследование читайте в материале ФАН.



 
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Добавил: admin Сегодня, 23:49

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