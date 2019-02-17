Журналисты США советуют играть в Metro: Exodus с русской озвучкой





Большое количество американских геймеров высказали недовольство озвучкой на родном языке. Пользователи уверяют, что из-за своей апатичности она не способна передать эмоции героя и общую атмосферу игры. Эксперты утверждают, что русскоязычная озвучка более качественна. По мнению журналиста Джеймса Дэвенпорта она дополняет игру. Русские слова звучат более слаженно с самой игрой, а ее сцены, благодаря этому эффекту, набирают атмосферности. Журналисты не только высказали свое мнение касательно видов озвучки, но и рассказали, как изменить ее в настройках.Напомним, потребительская аудитория познакомилась с игрой Metro: Exodus 15 февраля. Она выходит для использования на PC, PS4 и XboX One.