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Журналисты США советуют играть в Metro: Exodus с русской озвучкой

Журналисты из американского специализированного издания PC Gamer опубликовали совет, в котором предлагают своим соотечественникам играть в Metro: Exodus с русскоязычной озвучкой. По мнению представителей СМИ, она является качественнее английского аналога.
Журналисты США советуют играть в Metro: Exodus с русской озвучкой

Большое количество американских геймеров высказали недовольство озвучкой на родном языке. Пользователи уверяют, что из-за своей апатичности она не способна передать эмоции героя и общую атмосферу игры. Эксперты утверждают, что русскоязычная озвучка более качественна. По мнению журналиста Джеймса Дэвенпорта она дополняет игру. Русские слова звучат более слаженно с самой игрой, а ее сцены, благодаря этому эффекту, набирают атмосферности. Журналисты не только высказали свое мнение касательно видов озвучки, но и рассказали, как изменить ее в настройках.

Напомним, потребительская аудитория познакомилась с игрой Metro: Exodus 15 февраля. Она выходит для использования на PC, PS4 и XboX One.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 06:11

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