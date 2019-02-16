Максим Галкин показал на видео встречающих его на вокзале в Санкт-Петербурге поклонниц

Супруг Примадонны в кадре приветствует фанатов из Санкт-Петербурга и обращается к женщинам, которые ждали его у перрона поезда, прося создать на заднем плане "ажиотаж". "У артиста должно быть много поклонников". Максим Галкин также отметил, что "эти девчонки" уже 18 лет встречают шоумена на вокзале каждый раз, когда он посещает Северную столицу. В комментарии знаменитость написал: "Ни девчонки, ни Петербург не изменились".Телезвезда объявил своим фолловерам о концерте, который состоится 16 февраля в 19:00 в БКЗ "Октябрьский". За несколько часов публикацию звезды просмотрели более 200 000 подписчиков. "Вы замечательный артист и человек!", "С цветами совсем другой вид", "Какой галантный комплимент", "Да вы прям с цветами и в цветнике", "Чувство юмора всегда на высоте", - писали в комментариях к записи почитатели таланта Максима Галкина.