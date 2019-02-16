Ученые: Нервные люди вызывают тревогу у кошек
Британские ученые, которые представляют лабораторию государственного университета Ноттингем Трент, благодаря исследованиям смогли доказать, что нервные люди способны вызывать тревогу у кошек. Материал соответствующего характера опубликовало издание PsyPost.
Сотрудники ВУЗа провели опрос, в котором приняли участие три тысячи человек, имеющие в качестве домашнего питомца представителя семейства кошачьих. Одним из пунктов анкетирования было описание состояния животного, а также физического и эмоционального здоровья владельца. Проанализировав ответы, ученые пришли к выводу, что коты проявляют реакцию на настроение хозяина. В случае, если последний нервный и подвергается постоянным стрессам, то питомец ведет себя агрессивно, а также склонен к появлению проблем с весом. У котов, хозяева которых уравновешенны, плохих повадок и проблем со здоровьем не замечено.
Специалисты подчеркнули, что данные выводы являются предварительными. В дальнейшем планируется провести ряд специализированных исследований для точного выяснения вопроса.
Сотрудники ВУЗа провели опрос, в котором приняли участие три тысячи человек, имеющие в качестве домашнего питомца представителя семейства кошачьих. Одним из пунктов анкетирования было описание состояния животного, а также физического и эмоционального здоровья владельца. Проанализировав ответы, ученые пришли к выводу, что коты проявляют реакцию на настроение хозяина. В случае, если последний нервный и подвергается постоянным стрессам, то питомец ведет себя агрессивно, а также склонен к появлению проблем с весом. У котов, хозяева которых уравновешенны, плохих повадок и проблем со здоровьем не замечено.
Специалисты подчеркнули, что данные выводы являются предварительными. В дальнейшем планируется провести ряд специализированных исследований для точного выяснения вопроса.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:02