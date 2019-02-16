АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали помогающие вывести никотин из организма курильщика продукты
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Ученые: Нервные люди вызывают тревогу у кошек

Британские ученые, которые представляют лабораторию государственного университета Ноттингем Трент, благодаря исследованиям смогли доказать, что нервные люди способны вызывать тревогу у кошек. Материал соответствующего характера опубликовало издание PsyPost.
Ученые: Нервные люди вызывают тревогу у кошек

Сотрудники ВУЗа провели опрос, в котором приняли участие три тысячи человек, имеющие в качестве домашнего питомца представителя семейства кошачьих. Одним из пунктов анкетирования было описание состояния животного, а также физического и эмоционального здоровья владельца. Проанализировав ответы, ученые пришли к выводу, что коты проявляют реакцию на настроение хозяина. В случае, если последний нервный и подвергается постоянным стрессам, то питомец ведет себя агрессивно, а также склонен к появлению проблем с весом. У котов, хозяева которых уравновешенны, плохих повадок и проблем со здоровьем не замечено.

Специалисты подчеркнули, что данные выводы являются предварительными. В дальнейшем планируется провести ряд специализированных исследований для точного выяснения вопроса.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые доказали подлинность Туринской
Сестра Бориса Джонсона разделась в
Ученый: Физической смерти не существует
«Это боль и разочарование»: Жена Марата
В Санкт-Петербурге нашли мертвой
Эксперты назвали 5 лучших машин для
Ученые выяснили лучшее время для первой
Вдова Дмитрия Хворостовского Флоренс
Эксперты назвали ТОП-3 легендарных
Ученые: Нервные люди вызывают тревогу у
В Новороссийске женщина вышла с работы
В Красноярском крае пропал 17-летний
В Воронежской области пропали двое детей
Айза Анохина по совету Риты Дакоты
В Омске разыскивают 16-летнюю девушку
В Перу археологи нашли гробницу
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону
Юлия Савичева назвала дочь Анной в
Ученые: Священный город инков
Валерия Ланская показала в Instagram
Компания Xiaomi готовит к выпуску новые
Астрономы заметили столкновение двух
Беременную Сашу Савельеву положили в
Xiaomi ответила на насмешку Honor в
В Ford назвали цены на новую версию
В Омске женщина с двумя сумками пропала
Тата Абрамсон призналась, что ей очень
Настасья Самбурская знакомилась с
В Ростовской области в ДТП с «Нивой» с
В Сети засветилась новая секреная
Просмотреть все новости