Влад Топалов потерял голос из-за сильной простуды

"Лежу я один в другой части дома... не пускают никуда. Не разрешают выходить... стандартные процедуры... чай, мёд, лимон", - пишет Топалов.

"Кажется, я потею ментолом, выдыхаю эвкалипт и ромашку. А ещё нотки лимона, имбиря, трав и кучу всего остального.... писаю я тоже исключительно витамином С", - шутит Топалов.

Топалов пожаловался подписчикам в Instagram, что в последнее время никуда не выходил из дома из-за сильной простуды, которая отняла у него голос. Хотя исполнитель по-прежнему кашляет, температуру ему удалось сбить, и последний пост артист разместил уже из аэропорта Шереметьево. Певец поспешил объяснить фанатам, почему так долго не выходил на связь.Лечением мужа занялась Регина Тодоренко, которая, помимо спреев для горла и уколов, давала ему всевозможные народные средства и леденцы из аптеки.Также артисту предстоит выступить на закрытии игр в Южно-Сахалинске "Дети Азии 2019". Как он будет петь без голоса, исполнитель не знает, впрочем, в проблеме может помочь фонограмма.