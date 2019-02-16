АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали помогающие вывести никотин из организма курильщика продукты
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Влад Топалов потерял голос из-за сильной простуды

Влад Топалов в преддверии выступления в Южно-Сахалинске потерял голос из-за сильной простуды. Артисту предстоит спеть на закрытии детских игр.
Влад Топалов потерял голос из-за сильной простуды

Топалов пожаловался подписчикам в Instagram, что в последнее время никуда не выходил из дома из-за сильной простуды, которая отняла у него голос. Хотя исполнитель по-прежнему кашляет, температуру ему удалось сбить, и последний пост артист разместил уже из аэропорта Шереметьево. Певец поспешил объяснить фанатам, почему так долго не выходил на связь.

"Лежу я один в другой части дома... не пускают никуда. Не разрешают выходить... стандартные процедуры... чай, мёд, лимон", - пишет Топалов.

Лечением мужа занялась Регина Тодоренко, которая, помимо спреев для горла и уколов, давала ему всевозможные народные средства и леденцы из аптеки.

"Кажется, я потею ментолом, выдыхаю эвкалипт и ромашку. А ещё нотки лимона, имбиря, трав и кучу всего остального.... писаю я тоже исключительно витамином С", - шутит Топалов.

Также артисту предстоит выступить на закрытии игр в Южно-Сахалинске "Дети Азии 2019". Как он будет петь без голоса, исполнитель не знает, впрочем, в проблеме может помочь фонограмма.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Ростовской области в ДТП с «Нивой» с
В Сети засветилась новая секреная
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 может
Илья Яббаров опубликовал в Instagram
Анастасия Волочкова сделала шпагат на
Влад Топалов потерял голос из-за
Новый Hyundai Sonata получит дизайн
Блогер провёл телефону Nokia 1 жёсткий
«Пошёл вон»: Валерий Меладзе
Пётр Порошенко призвал ЕС поддержать
Шведские археологи рассказали о своей
Медики назвали помогающие вывести
Российский УАЗ «Хантер» в условиях
Украинский депутат Сергей Тарута: Киев
Звезда «Дома-2» Виктория Боня 10 лет
Минтруд России предложил увеличить
Ирина Аллегрова показала поклонникам в
Диетологи назвали 4 провоцирующие
Apple планирует изменить цвет iPhone XS
В России стартовали испытания
Ксения Собчак прокомментировала
Телевизоры Huawei будут оснащены
Айза Анохина заявила, что язык Алены
Частный самолет с Дженнифер Энистон и
Жительницу Великобритании полностью
Кристина Асмус показала фанатам
Анастасия Решетова показала в Instagram
Поединок между Мэттом Митрионом и
Эксперты рассказали о правильном выборе
Елена Малышева рассказала о тяжелой
Просмотреть все новости