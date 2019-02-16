«Пошёл вон»: Валерий Меладзе отреагировал на призыв супруги Альбины Джанабаевой

Меладзе доказал поклонникам, что в отношениях главное - не терять хорошее чувство юмора. Под видео, где Джанабаева поет композицию «Пошёл вон», артист написал, что любит ее и никуда не пойдет. Альбина в ответ послала любимому виртуальный поцелуй. По мнению поклонников, это выглядит крайне мило.Фанаты стали бурно комментировать в соцсети переписку знаменитой пары. Они стали желать артистам семейного счастья, заявляя, что они «гармоничная и классная пара». Пост в течение 11 часов собрал более 4 тысяч одобрительных лайков и свыше 75 комментариев.