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«Пошёл вон»: Валерий Меладзе отреагировал на призыв супруги Альбины Джанабаевой

Альбина Джанабаева в своем Instagram-аккаунте обнародовала ролик с выступления в Москве, во время которого она исполнила песню «Пошёл вон». Валерий Меладзе оригинальным образом отреагировал на призыв своей супруги.
«Пошёл вон»: Валерий Меладзе отреагировал на призыв супруги Альбины Джанабаевой

Меладзе доказал поклонникам, что в отношениях главное - не терять хорошее чувство юмора. Под видео, где Джанабаева поет композицию «Пошёл вон», артист написал, что любит ее и никуда не пойдет. Альбина в ответ послала любимому виртуальный поцелуй. По мнению поклонников, это выглядит крайне мило.

Фанаты стали бурно комментировать в соцсети переписку знаменитой пары. Они стали желать артистам семейного счастья, заявляя, что они «гармоничная и классная пара». Пост в течение 11 часов собрал более 4 тысяч одобрительных лайков и свыше 75 комментариев.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:33

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