Новый Hyundai Sonata получит дизайн концепта Le Fil Rouge
Сотрудник дизайн-центра корейской компании Hyundai заявил, что их новый автомобиль Sonata будет похож на концепт Le Fil Rouge. Однако он позиционируется как 4-дверное «купе», а не «квадратный» седан.
Представитель Hyundai также отметил, что в 2011 году автомобиль Sonata был выпущен с целью «создавать шум», так же они поступили и с новой моделью. Ввиду того, что спрос на седаны с каждым годом становится все ниже, компания намерена показать Sonata с другой стороны. Теперь это будет «купешка» с обтекаемыми формами и прогрессивным внешним видом. При создании новинки дизайнеры полагались на основу концепта Le Fil Rouge, который увидел свет в прошлом году.
Презентация обновленной Hyundai Sonata должна состояться уже весной этого года в Нью-Йорке. Как отмечается, данная модель предназначена только для европейского рынка и должна выйти на замену устаревшей i40.
Представитель Hyundai также отметил, что в 2011 году автомобиль Sonata был выпущен с целью «создавать шум», так же они поступили и с новой моделью. Ввиду того, что спрос на седаны с каждым годом становится все ниже, компания намерена показать Sonata с другой стороны. Теперь это будет «купешка» с обтекаемыми формами и прогрессивным внешним видом. При создании новинки дизайнеры полагались на основу концепта Le Fil Rouge, который увидел свет в прошлом году.
Презентация обновленной Hyundai Sonata должна состояться уже весной этого года в Нью-Йорке. Как отмечается, данная модель предназначена только для европейского рынка и должна выйти на замену устаревшей i40.
Авто
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:47