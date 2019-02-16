Виктория Лопырёва назвала новорождённого сына Марк Леонель в честь известного футболиста
Виктория Лопырёва раскрыла в Instagram Stories имя новорождённого сына. Близкие выразили молодым родителям поздравления в открытке.
На странице Лопырёвой в соцсети появилась фотография подарков для её маленького сына. Близкие прислали мальчику детскую одежду, которой она похвасталась подписчикам, сфотографировав также письмо с поздравлением. Родные модели раскрыли необычное имя её наследника.
Напомним также, что первый месяц после родов Лопырёва проводит в Майами, где и появился на свет её сын. С возлюбленной находится Игорь Булатов, отец ребёнка. На День Валентина счастливый папа вручил избраннице роскошный букет и устроил ей романтический ужин.
Отдыхает после родов модель в просторных апартаментах, украшенных цветами и шариками, с видом на океан. Отметим, что Булатов является отцом уже троих детей. Ради Лопырёвой он расстался с Татой Карапетян, воспитывающей 7-месячную девочку.
На странице Лопырёвой в соцсети появилась фотография подарков для её маленького сына. Близкие прислали мальчику детскую одежду, которой она похвасталась подписчикам, сфотографировав также письмо с поздравлением. Родные модели раскрыли необычное имя её наследника.
"Дорогие Вика и Игорь, поздравляем вас с появлением комочка радости! Пускай Марк Леонель растёт здоровым и счастливым малышом!" - говорится в открытке.
Напомним также, что первый месяц после родов Лопырёва проводит в Майами, где и появился на свет её сын. С возлюбленной находится Игорь Булатов, отец ребёнка. На День Валентина счастливый папа вручил избраннице роскошный букет и устроил ей романтический ужин.
Отдыхает после родов модель в просторных апартаментах, украшенных цветами и шариками, с видом на океан. Отметим, что Булатов является отцом уже троих детей. Ради Лопырёвой он расстался с Татой Карапетян, воспитывающей 7-месячную девочку.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:20