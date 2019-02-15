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Венсана Касселя с прибавлением в семействе поздравили поклонники

Венсан Кассель в своем Instagram опубликовал неоднозначное фото. Поклонники сразу решили, что актера можно поздравить с прибавлением в семействе.
Венсана Касселя с прибавлением в семействе поздравили поклонники

Француз выставил фотографию, на которой изображен emoji беременной девушки. Внизу фотографии стоит время 13:41. Подписчики решили, что это время, когда Кассель стал отцом в третий раз. Они принялись поздравлять звезду и его супругу Тину Кунаки с пополнением, для которой эта беременность стала первой.

Актер уже был женат на Монике Белуччи, с которой они воспитывают двух дочерей – Дэву и Леони. Знаменитая пара рассталась 6 лет назад. Развод был непростым решением для Венсана Касселя, и он пообещал, что впредь не свяжет себя узами брака. Однако все изменилось, когда он встретил французскую модель Тину Кунаки. В прошлом году пара узаконила отношения и не стала временить с потомством.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Вчера, 23:12

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