Венсана Касселя с прибавлением в семействе поздравили поклонники

Француз выставил фотографию, на которой изображен emoji беременной девушки. Внизу фотографии стоит время 13:41. Подписчики решили, что это время, когда Кассель стал отцом в третий раз. Они принялись поздравлять звезду и его супругу Тину Кунаки с пополнением, для которой эта беременность стала первой.Актер уже был женат на Монике Белуччи, с которой они воспитывают двух дочерей – Дэву и Леони. Знаменитая пара рассталась 6 лет назад. Развод был непростым решением для Венсана Касселя, и он пообещал, что впредь не свяжет себя узами брака. Однако все изменилось, когда он встретил французскую модель Тину Кунаки. В прошлом году пара узаконила отношения и не стала временить с потомством.