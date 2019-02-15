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Николай Басков мечтает на несколько месяцев скрыться от всех

Николай Басков во время общения с журналистами заявил, что он мечтает на пару месяцев скрыться от всех, так как очень устал. По словам артиста, он хочет посетить Японию и Австралию, чтобы посмотреть то, чего до сих пор не видел.
Николай Басков мечтает на несколько месяцев скрыться от всех

У «Золотого голоса России» не получается встретить девушку, с которой мог бы достойно встретить старость. Практически все предыдущие пассии артиста уже замужем. К примеру, модель Виктория Лопырева недавно родила сына, а у балерины Анастасии Волочковой в скором времени состоится свадьба. Однако вокалист не отчаивается.
Николай Басков мечтает на несколько месяцев скрыться от всех

Исполнитель песен уверен, что очень скоро он обретет семейное счастье. По признанию музыканта, астролог Глоба сказал, что свою возлюбленную артист встретит в 42 года. Николай Басков заявил, что его свадьба будет транслироваться на федеральном телеканале.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:42

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