Николай Басков мечтает на несколько месяцев скрыться от всех





У «Золотого голоса России» не получается встретить девушку, с которой мог бы достойно встретить старость. Практически все предыдущие пассии артиста уже замужем. К примеру, модель Виктория Лопырева недавно родила сына, а у балерины Анастасии Волочковой в скором времени состоится свадьба. Однако вокалист не отчаивается.Исполнитель песен уверен, что очень скоро он обретет семейное счастье. По признанию музыканта, астролог Глоба сказал, что свою возлюбленную артист встретит в 42 года. Николай Басков заявил, что его свадьба будет транслироваться на федеральном телеканале.