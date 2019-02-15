Николай Басков мечтает на несколько месяцев скрыться от всех
Николай Басков во время общения с журналистами заявил, что он мечтает на пару месяцев скрыться от всех, так как очень устал. По словам артиста, он хочет посетить Японию и Австралию, чтобы посмотреть то, чего до сих пор не видел.
У «Золотого голоса России» не получается встретить девушку, с которой мог бы достойно встретить старость. Практически все предыдущие пассии артиста уже замужем. К примеру, модель Виктория Лопырева недавно родила сына, а у балерины Анастасии Волочковой в скором времени состоится свадьба. Однако вокалист не отчаивается.
Исполнитель песен уверен, что очень скоро он обретет семейное счастье. По признанию музыканта, астролог Глоба сказал, что свою возлюбленную артист встретит в 42 года. Николай Басков заявил, что его свадьба будет транслироваться на федеральном телеканале.
У «Золотого голоса России» не получается встретить девушку, с которой мог бы достойно встретить старость. Практически все предыдущие пассии артиста уже замужем. К примеру, модель Виктория Лопырева недавно родила сына, а у балерины Анастасии Волочковой в скором времени состоится свадьба. Однако вокалист не отчаивается.
Исполнитель песен уверен, что очень скоро он обретет семейное счастье. По признанию музыканта, астролог Глоба сказал, что свою возлюбленную артист встретит в 42 года. Николай Басков заявил, что его свадьба будет транслироваться на федеральном телеканале.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:42