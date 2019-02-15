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Засекреченный беспилотник вернулся на Землю спустя 512 суток в космосе

Американский секретный беспилотник X-37B вернулся из космоса на Землю спустя 512 суток. На счету космического аппарата это уже пятый полет.
Засекреченный беспилотник вернулся на Землю спустя 512 суток в космосе

X-37B был разработан для совершения космических заданий по приказу Министерства обороны США. Для каких именно миссий предназначен аппарат – держится в строгом секрете. По некоторым предположениям, он доставляет спутники, а также ведет наблюдение.

Известно, что беспилотник имеет крылья размером 4, 5 метра, длина всего корабля достигает около 9 метров. Масса при взлете составляет 5 тонн. Аппарат способен выполнять функции на максимальной высоте в 750 километров, а также имеет возможность смены орбиты в кратчайшие сроки.

Ранее эксперты заявляли, что секретная космическая машина способна перевозить оружие, а также являться его носителем.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:13

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