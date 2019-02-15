Геологи обнаружили гигантские горы в глубинных недрах Земли





Исследователи выяснили, как землетрясение 1994 года магнитудой в 8,2 балла повлияло на состояние мантии Земли. Благодаря моделированию ученые выяснили: на глубине 660 км образованы горные пики, высота которых может превышать вершины Скалистых гор или Аппалачей.Точную высоту подземных возвышенностей пока не удалось определить, но, предположительно, ни одна горная вершина на поверхности земной горы не может с ними сравниться, отметил один из специалистов Вэньбо Ву.Волновые явления, смоделированные мощными компьютерами, могут говорить о том, что породы практически не перемешивались с верхними слоями литосферы. Это может указывать на одно: породы не подвергались изменению со времен образования Земли. Полученные данные помогут ученым понять, из чего сформировалась планета.