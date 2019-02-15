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Mercedes-Benz выпустит автомобиль A-Class гибридной модификации
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Mercedes-Benz выпустит автомобиль A-Class гибридной модификации

Разработчики компании Mercedes-Benz заявили, что выпустят автомобиль A-Class гибридной модификации. На расширение бренда EQ Power производитель выделит 9 млрд фунтов стерлингов.
Mercedes-Benz выпустит автомобиль A-Class гибридной модификации

Немецкая компания уже выпустила версии C-Class, E-Class и S-Class, которые оснащены гибридной системой с электродвигателем мощностью 121 л.с., способным работать только на электротяге около 50 километров. Гибридная система предлагается с бензиновыми и дизельными двигателями C-Class и E-Class.

Mercedes расширит свой диапазон PHEV до 10 вариантов моделей к концу этого года - и более 20 к концу 2020 года. Следующее поколение S-Class, которое должно появиться в 2020 году, будет оснащено целым рядом  гибридных подключаемых модулей.

В текущем году также выйдет A-Class, разработанный в качестве конкурента Audi A3 E-tron, с версией бензиновым и электрическим двигателем, разработанными для компактных автомобилей. Автомобиль оснастят 1,3-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем с электромотором мощностью 90 л.с.

Сосредоточение внимания на гибридах с подключаемыми модулями на 2019 год является частью планов компании по электрификации всего модельного ряда к 2022 году с выпуском более 130 электромобилей для снижения уровня выбросов. Стратегия включает в себя три направления: гибриды EQ Power с подключаемым модулем, мягкие гибриды EQ Boost 48V и электромобили EQ. 



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:37

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