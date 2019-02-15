В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать духи к 8 Марта





По словам экспертов, во время выбора духов необходимо учитывать некоторые аспекты, чтобы не ошибиться. Прежде всего, следует определиться, для каких целей будет использоваться продукт, рассчитан ли аромат на повседневное применение или подойдет для особых мероприятий. Также важно, чтобы запах отличался стойкостью и не “выветривался” сразу. Немало рассказать способны упаковка и этикетка, так должно содержаться название товара, производитель и страна, а также организация, куда можно обращаться в случае возникновения вопросов.Нельзя забывать смотреть на срок годности, это касается в том числе и духов. Чтобы не иметь сомнений относительно качества парфюма, у продавца можно попросить предъявить необходимые документы. Если продается продукт в упаковке, разумно попросить в магазине распаковать покупку и убедиться, что с ней все в порядке.