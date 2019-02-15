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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать духи к 8 Марта

Представители отечественного Роспотребнадзора рассказали, каким образом следует правильно выбирать духи к 8 Марта. Согласно статистике, именно продукция парфюмерных магазинов в этот день пользуется наиболее значительным спросом.
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать духи к 8 Марта

По словам экспертов, во время выбора духов необходимо учитывать некоторые аспекты, чтобы не ошибиться. Прежде всего, следует определиться, для каких целей будет использоваться продукт, рассчитан ли аромат на повседневное применение или подойдет для особых мероприятий. Также важно, чтобы запах отличался стойкостью и не “выветривался” сразу. Немало рассказать способны упаковка и этикетка, так должно содержаться название товара, производитель и страна, а также организация, куда можно обращаться в случае возникновения вопросов.

Нельзя забывать смотреть на срок годности, это касается в том числе и духов. Чтобы не иметь сомнений относительно качества парфюма, у продавца можно попросить предъявить необходимые документы. Если продается продукт в упаковке, разумно попросить в магазине распаковать покупку и убедиться, что с ней все в порядке.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:00

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