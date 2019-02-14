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В КНР виновником аварии на дороге стал "человек-невидимка"

В провинции Гирин (КНР) возникший из неоткуда человек на дороге стал виновником аварии, заставив водителя иномарки совершить резкий маневр и врезаться в тротуар. Во время инцидента, произошедшего 9 февраля, никто не пострадал. Ролик со странным пешеходом-невидимкой уже появился в Сети.

В КНР виновником аварии на дороге стал "человек-невидимка"

На записи, полученной с видео регистратора одного из автомобилистов, можно увидеть подозрительного человека, который "материализуется" на проезжей части. Видно, что мужчина не пересекал пешеходный переход. Это вызывает множество вопросов, поскольку, если бы не рефлексы владельца автомобиля, загадочный пешеход стал бы жертвой ДТП.

Видеозапись активно обсуждается пользователями глобальной паутины, недоумевающих из-за "аномального" появления человека на дороге. Некоторые юзеры полагают: виновник аварии телепортировался из другого измерения. Есть версии, согласно которым, "героем" ролика является человек-невидимка, но при пересечении трассы "камуфляж" его подвел.

Появилась также интересная гипотеза о том, что взору людей открылась проекция некой иллюзорной реальности, а не представитель человечества. Скептики же уверены: речь идет о качественном монтаже ролика и ничего сверхъестественного в этом нет.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:14

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