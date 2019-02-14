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Силуанов сравнил санкции США против России со стремлением “выстрелить себе в ногу”

Введение США очередных санкций против России можно сравнить со стремлением Вашингтона “выстрелить себе в ногу”. Такое мнение выразил Антон Силуанов, комментируя решение американской стороны.
Силуанов сравнил санкции США против России со стремлением “выстрелить себе в ногу”

Как считают эксперты, новые санкции США в теории могут быть ориентированы прежде всего на банковский и энергетический секторы России, также они затронут госдолг. В рамках форума в Сочи Антон Силуанов отметил, что в случае принятия ограничительных мер Вашингтон фактически сделает хуже только себе. В настоящее время наблюдается явный интерес иностранных инвесторов к суверенному долгу РФ, поэтому утверждение против него санкций ударит в первую очередь по тем, кто их поддерживает.

Комментируя возможные ограничения, глава отечественного Минфина подчеркнул, что при взаимодействии с Центробанком в России удалось обеспечить “необходимые буферы”. Последние предусмотрены на тот случай, если санкции затронут работу отечественных банков.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:55

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