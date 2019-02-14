Картины в Третьяковской галерее оснащены новой охранной системой после кражи





Произведение Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» похитили в конце января. Вора задержали на следующий день после происшествия. Сейчас картина находится в галерее с новой степенью защиты. По словам директора компании «Стрелец» Михаила Левчука, остальные экспозиции не требуют дополнительной охранной системы, так как их кражу относят к практически нереальным инцидентам.Как стало известно, охранная система состоит из специальных датчиков, закрепленных на картине. От них происходит передача данных сразу на специальные браслеты охранников, а также на центральную систему слежения. Чтобы датчики сработали, достаточно всего лишь немного подвигать экспозицию.