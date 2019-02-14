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Картины в Третьяковской галерее оснащены новой охранной системой после кражи

Картины в Третьяковке оснащены новой системой охраны. Решение усилить защиту было принято в связи с недавней кражей.

Картины в Третьяковской галерее оснащены новой охранной системой после кражи

Произведение Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» похитили в конце января. Вора задержали на следующий день после происшествия. Сейчас картина находится в галерее с новой степенью защиты. По словам директора компании «Стрелец» Михаила Левчука, остальные экспозиции не требуют дополнительной охранной системы, так как их кражу относят к практически нереальным инцидентам.

Как стало известно, охранная система состоит из специальных датчиков, закрепленных на картине. От них происходит передача данных сразу на специальные браслеты охранников, а также на центральную систему слежения. Чтобы датчики сработали, достаточно всего лишь немного подвигать экспозицию.



 
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Культура
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:30

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