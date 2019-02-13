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Звезда «Дом-2» Евгения Феофилактова опубликовала в Instagram фото с сигаретой

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова разместила в личном инста-блоге новую фотографию, которую в пух и прах раскритиковали пользователи Сети.

Дело в том, что на свежем снимке телезнаменитости, она запечатлена с сигаретой.

Звезда «Дом-2» Евгения Феофилактова опубликовала в Instagram фото с сигаретой

Не секрет, что за личной жизнью экс-супруги Антона Гусева по-прежнему продолжают наблюдать многочисленные зрители «Дома-2». Ежедневно Евгения делиться с подписчиками новыми кадрами, видеозаписями и Stories, некоторые из которых попадают под критику недоброжелателей.

Одна из последних фотографий не стала исключением. А все из-за того, что Феофилактова была уличена в пагубном пристрастии. Под снимком Евгения решила сообщить поклонникам, что находится в собственном магазине, в котором на данный момент проходят «легкие» ремонтные работы.

Судя по снимку, ремонт хоть и, как заявила Феофилактова, «легкий», но немного нервный, в противном случае, зачем Женя опубликовала в Сеть именно такое фото.

Звезда «Дом-2» Евгения Феофилактова опубликовала в Instagram фото с сигаретой

Нужно сказать, что несмотря на сигарету в руках у экс-звезды «Дома-2» ее новая фотография многим приглянулась. Один за другим интернет-пользователи принялись буквально забрасывать Феофилактову большим количеством приятных комментариев, в которых они отмечали, что Женя продемонстрировала «шикарный образ».

«Жень, просто шикарный образ! Кто делал фото?», «Красотка! Женя, темный цвет волос тебе больше идёт!», - продолжают писать в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:45

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