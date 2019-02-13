Сериал Богомолова "Содержанки" покажут 7 марта на канале START

Богомолов сообщил поклонникам своего творчества, что в марте начнётся трансляция его сериала "Содержанки", который станет дебютным для театрального режиссёра. Весной зрители смогут посмотреть одну серию в неделю. Проект повествует о светском обществе Москвы, где разворачиваются истории богатых покровителей, их содержанок, и тех членах тусовки, которые сводят первых со вторыми. В центре сюжета две молодые женщины, одна из которых приехала в большой город из провинции, а вторая занимается расследованием убийства."Содержанки" погрузят зрителей в тайный, закрытый для чужих глаз мир. Для Богомолова работа станет совершенно новой, однако, по словам актрисы сериала Дарьи Мороз, со светской тусовкой Москвы режиссёр знаком не понаслышке. Он старался сделать "Содержанок" нестандартными для России, и войти с их помощью в индустрию телесериалов.