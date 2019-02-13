Новый Spa-душ Nebia сэкономит 3,7 млрд литров воды
Американские инженеры приступили к сбору средств на выпуск Spa-душа Nebia. Разработчики уверяют, новинка поможет владельцам сэкономить около 3,7 миллиардов литров воды.
Ролик, которое содержит подробную информацию об обновленной версии Nebia Spa Shower, производители разместили на видеохостинге YouTube. Специалисты из Кремниевой долины рассказали: разработанный агрегат создан для того, чтобы изменить подход населения к ритуалу приема душа. Новинка призвана работать для экономии воды на Земле. Создатели Nebia Spa Shower говорят о том, что устройство эффективнее распыляет миллионы маленьких капелек, чем аналоговые приспособления. Известно, что в группу инженеров входят бывшие сотрудники таких организаций, как NASA, Tesla и Apple.
Spa-душ Nebia 2.0 поможет сэкономить до 65 % воды – это благополучно скажется на экологическом процветании планеты. Разработчики подсчитали: первая версия душа сохраняла около 400 миллионов литров воды. Модернизированная версия, за два года, сэкономит примерно 3,7 миллиарда литров H2O.
Еще одним изменением в Nebia 2.0 является функция распыления воды теплее, чем у предшественника на 29 %, и увеличение напора. Новинка обойдется желающим ее приобрести в сумму 499 долларов США.
Ролик, которое содержит подробную информацию об обновленной версии Nebia Spa Shower, производители разместили на видеохостинге YouTube. Специалисты из Кремниевой долины рассказали: разработанный агрегат создан для того, чтобы изменить подход населения к ритуалу приема душа. Новинка призвана работать для экономии воды на Земле. Создатели Nebia Spa Shower говорят о том, что устройство эффективнее распыляет миллионы маленьких капелек, чем аналоговые приспособления. Известно, что в группу инженеров входят бывшие сотрудники таких организаций, как NASA, Tesla и Apple.
Spa-душ Nebia 2.0 поможет сэкономить до 65 % воды – это благополучно скажется на экологическом процветании планеты. Разработчики подсчитали: первая версия душа сохраняла около 400 миллионов литров воды. Модернизированная версия, за два года, сэкономит примерно 3,7 миллиарда литров H2O.
Еще одним изменением в Nebia 2.0 является функция распыления воды теплее, чем у предшественника на 29 %, и увеличение напора. Новинка обойдется желающим ее приобрести в сумму 499 долларов США.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:19