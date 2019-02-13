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Новый Spa-душ Nebia сэкономит 3,7 млрд литров воды

Американские инженеры приступили к сбору средств на выпуск Spa-душа Nebia. Разработчики уверяют, новинка поможет владельцам сэкономить около 3,7 миллиардов литров воды.
Новый Spa-душ Nebia сэкономит 3,7 млрд литров воды

Ролик, которое содержит подробную информацию об обновленной версии Nebia Spa Shower, производители разместили на видеохостинге YouTube. Специалисты из Кремниевой долины рассказали: разработанный агрегат создан для того, чтобы изменить подход населения к ритуалу приема душа. Новинка призвана работать для экономии воды на Земле. Создатели Nebia Spa Shower говорят о том, что устройство эффективнее распыляет миллионы маленьких капелек, чем аналоговые приспособления. Известно, что в группу инженеров входят бывшие сотрудники таких организаций, как NASA, Tesla и Apple.

Spa-душ Nebia 2.0 поможет сэкономить до 65 % воды – это благополучно скажется на экологическом процветании планеты. Разработчики подсчитали: первая версия душа сохраняла около 400 миллионов литров воды. Модернизированная версия, за два года, сэкономит примерно 3,7 миллиарда литров H2O.

Еще одним изменением в Nebia 2.0 является функция распыления воды теплее, чем у предшественника на 29 %, и увеличение напора. Новинка обойдется желающим ее приобрести в сумму 499 долларов США.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:19

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