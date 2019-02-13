Виталий Воронко не захотел возвращаться на телепроект «Дом-2»

«Когда мечты начинают превращаться в реальность, начинаешь задумываться — а о чем же мечтать дальше? Мне кажется, в этой индустрии предела мечтания не существует, зато есть стимул развиваться и совершенствовать своё мастерство», - написал он недавно на своей странице в социальной сети Instagram.





В итоге Артем уже вернулся в периметр телестройки, поделившись с коллегами теми чувствами, что он испытывал, выходя на сцену, а также откровенно рассказав о том, как он завидует Виталику, ведь на родине он пользуется огромной популярностью.А вот сам баянист после выступления отказался возвращаться на проект. Молодой человек получил множество предложений о сотрудничестве, поэтому принял решение развиваться в творчестве, а не строить любовь на «Доме-2», тем более, что у него это получалось очень плохо.Стоит отметить, что многие зрители телестройки расстроились, узнав, что Воронко ушел, ведь парень был не только веселым и артистичным, но еще и невероятно честным и искренним. За ним было интересно наблюдать, ведь большинство тех, кто сейчас находится в периметре, просто играют на камеру ради высоких рейтингов и зарплаты.