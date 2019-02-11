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Алла Пугачева станцевала с внуком Юдашкина на руках на дне рождения дочери Жасмин

Галина Юдашкина поделилась видео в своем Instagram. На нем Алла Пугачева умилила пользователей танцем с малышом на руках.
Алла Пугачева станцевала с внуком Юдашкина на руках на дне рождения дочери Жасмин

На днях прошел праздник по случаю 7-летия дочки певицы Жасмин Маргариты. На мероприятии присутствовали многие звезды шоу-бизнеса. Масштабы вечеринки впечатлили всех гостей. Программа состояла из нескольких шоу, фокусов и анимации. На десерт присутствующим представили многоярусный торт.

Алла Пугачева была среди почетных гостей со своими детьми – Гарри и Лизой, однако большое внимание она уделяла внуку Валентина Юдашкина Аркадию. На празднике Примадонна нянчилась с малышом, носила его на руках и танцевала.

Пользователи обратили внимание, что Пугачева расцветала во время общения с маленьким ребенком. Они сделали вывод, что знаменитость была бы не против вновь стать мамой и нянчиться со своим малышом.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:26

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