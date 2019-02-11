Алла Пугачева станцевала с внуком Юдашкина на руках на дне рождения дочери Жасмин

На днях прошел праздник по случаю 7-летия дочки певицы Жасмин Маргариты. На мероприятии присутствовали многие звезды шоу-бизнеса. Масштабы вечеринки впечатлили всех гостей. Программа состояла из нескольких шоу, фокусов и анимации. На десерт присутствующим представили многоярусный торт.Алла Пугачева была среди почетных гостей со своими детьми – Гарри и Лизой, однако большое внимание она уделяла внуку Валентина Юдашкина Аркадию. На празднике Примадонна нянчилась с малышом, носила его на руках и танцевала.Пользователи обратили внимание, что Пугачева расцветала во время общения с маленьким ребенком. Они сделали вывод, что знаменитость была бы не против вновь стать мамой и нянчиться со своим малышом.