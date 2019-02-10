АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман Sony Xperia XZ4 прошел тест на производительность в AnTuTu
EUR 74.90 USD 66.06
Курс валют на 09.02.2019

Пользователи Instagram назвали сценический откровенный наряд Ани Лорак "костюмом Чубаки"

Ани Лорак в очень откровенном для неё наряде появилась на сцене во время своего выступления. Телесный боди и белую шубу певицы, пользователи популярной Сети Instagram назвали "костюмом Чубаки".
Пользователи Instagram назвали сценический откровенный наряд Ани Лорак "костюмом Чубаки"

Исполнительница выложила в Сеть отрывок видео с очередного концерта на территории Саратова во время очередного гастрольного тура, при этом за сценический откровенный наряд украинскую певицу подвергли критике. Подписав свой пост в соцсети Instagram, Ани Лорак отметила, что данный вечер был удивительным. Хотя поклонники «звезды» были довольны, как выступила певица, её наряд в итоге вызвал массу возмущений. Пользователи Сети заметили, что Лорак имеет красивую фигуру, и шуба «Чубаки» в данном случае была лишней. По мнению фолловеров такие костюмы «дешевят» знаменитость. Между тем, Лорак осталась равнодушной к такой критике.
Пользователи Instagram назвали сценический откровенный наряд Ани Лорак "костюмом Чубаки"

Стоит отметить, что некоторые фанаты Лорак испугались, увидев певицу в таком образе. Из-за телесного боди им сначала показалось, что под шубой у певицы ничего нет.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Хилькевич показала на видео в
Эксперты определили лучший материал для
Бывший директор «Уральских пельменей»
Opel Vivaro в 2020 году выйдет с
Конкурент Ил-114-300: Китайский
Избранник Евгении Феофилактовой
Пользователи Instagram назвали
Эксперты рассказали, когда лучше
Ученые: Вес влияет на продолжительность
Во время очередного скандала Иосиф
Эксперты назвали ТОП-10 моделей-лидеров
Специалисты назвали 7 доступных
Гоген Солнцев заявил, что после
Ученые хотят построить космическую
Acrimoto начала продажу трехколесных
На лунных снимках NASA ученый заметил
Звезда "Дома-2" Илья Яббаров расстался
Вадим Манукян: Алексея Панина могут
Дмитрий Дмитренко бросил жену и
В Европе могут появится нацеленные на
Ольга Васильевна одобрила новую
Тюнеры представили особенную версию
Восстановленные MacBook Air и Mac mini
Посол РФ в Минске: Запад старается
Африкантова-старшая заявила, что Ксения
Звезда «Дома-2» Александр Гобозов снова
Анастасия Волочкова отключила
Олеся Лисовская показала поклонникам
В Бермудском треугольнике найден
Полноприводная "Волга" 4х4 (ГАЗ-24-95)
Просмотреть все новости