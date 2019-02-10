Пользователи Instagram назвали сценический откровенный наряд Ани Лорак "костюмом Чубаки"

Исполнительница выложила в Сеть отрывок видео с очередного концерта на территории Саратова во время очередного гастрольного тура, при этом за сценический откровенный наряд украинскую певицу подвергли критике. Подписав свой пост в соцсети Instagram, Ани Лорак отметила, что данный вечер был удивительным. Хотя поклонники «звезды» были довольны, как выступила певица, её наряд в итоге вызвал массу возмущений. Пользователи Сети заметили, что Лорак имеет красивую фигуру, и шуба «Чубаки» в данном случае была лишней. По мнению фолловеров такие костюмы «дешевят» знаменитость. Между тем, Лорак осталась равнодушной к такой критике.Стоит отметить, что некоторые фанаты Лорак испугались, увидев певицу в таком образе. Из-за телесного боди им сначала показалось, что под шубой у певицы ничего нет.