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Звезда "Дома-2" Михаил Карасёв рассказал о разводе с женой

Бывший участник "Дома-2" Михаил Карасев сообщил о том, что совсем недавно развёлся со своей женой.
Звезда "Дома-2" Михаил Карасёв рассказал о разводе с женой

Молодой человек совсем не отчаивается, а даже наоборот рад такому повороту судьбы.

Как говорит Михаил Карасев, он впервые за долгое время счастлив. Более того, бывший участник телестройки встретил свою новую любовь.

Михаил поделился своими дальнейшими планами на жизнь, он сейчас будет активно развивать свою карьеру в строительном бизнесе, которым владеет его отец. Мужчина не торопится раскрывать имя своей избранницы, возможно, он как и многие считает, что счастье любит тишину.

Напомним, что на проекте "Дом-2" Михаил Карасёв появился в 2004 году. Тогда молодому человеку приглянулась Анастасия Дашко, ну а после неудачного романа он пытался ещё некоторое время общаться с другими девушками. На телестройке Карасёв был около 6-ти месяцев, после ушёл за периметр и отправился в Тулу.

Михаил сообщил редакторам журнала "Дома-2" о том, что в настоящее время он счастлив.
Звезда "Дома-2" Михаил Карасёв рассказал о разводе с женой

Проект вспоминает с улыбкой и ни о чём не жалеет. У него есть всё для счастья: маленький сын, любимая женщина и прибыльная работа.



 
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Добавил: Joker Сегодня, 14:28

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