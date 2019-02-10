Настасья Самбурская намерена «коптеть» в театре до самой пенсии

Актриса попросила поклонников поддержать ее кандидатуру в качестве номинанта премии «Звезда театрала-2019». Самбурская отметила, что работает в театре на Малой Бронной с 2008 года и считает, что пришло время и накопился опыт для получения премии. Она попросила зрителей проголосовать за ее роль Леди Макбет из одноименного спектакля Антона Яковлева.Актриса указала, что в данной премии именно зрители решают, кто получит награду, а кто нет. Настасья Самбурская обратилась к подписчикам с просьбой проголосовать за нее, если им понравилась ее работа. Если нет, то не стоит ей сообщать о том, что она - бездарность. Также актриса отметила, что намерена «коптеть» в театре до пожилого возраста.«Я проголосую, хотя спектакль не видела. Живу далеко, но я уверена, что вы прекрасны», «Настя, я вами восхищаюсь еще с первых выпусков «Универа»...Браво», «Спектакль нас просто потряс! Очень сильная постановка! Спасибо за ваше творчество», - писали подписчики в комментариях. За один день пост набрал более 92 тысяч отметок «Нравится» и почти 900 комментариев.