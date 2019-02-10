АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман Sony Xperia XZ4 прошел тест на производительность в AnTuTu
EUR 74.90 USD 66.06
Курс валют на 09.02.2019

Настасья Самбурская намерена «коптеть» в театре до самой пенсии

На своей странице в Instagram актриса Настасья Самбурская написала, что намерена «коптеть» в театре до самой пенсии. Она опубликовала фото с цветами из гримерки после спектакля.
Настасья Самбурская намерена «коптеть» в театре до самой пенсии

Актриса попросила поклонников поддержать ее кандидатуру в качестве номинанта премии «Звезда театрала-2019». Самбурская отметила, что работает в театре на Малой Бронной с 2008 года и считает, что пришло время и накопился опыт для получения премии. Она попросила зрителей проголосовать за ее роль Леди Макбет из одноименного спектакля Антона Яковлева.

Актриса указала, что в данной премии именно зрители решают, кто получит награду, а кто нет. Настасья Самбурская обратилась к подписчикам с просьбой проголосовать за нее, если им понравилась ее работа. Если нет, то не стоит ей сообщать о том, что она - бездарность. Также актриса отметила, что намерена «коптеть» в театре до пожилого возраста.

«Я проголосую, хотя спектакль не видела. Живу далеко, но я уверена, что вы прекрасны», «Настя, я вами восхищаюсь еще с первых выпусков «Универа»...Браво», «Спектакль нас просто потряс! Очень сильная постановка! Спасибо за ваше творчество», - писали подписчики в комментариях. За один день пост набрал более 92 тысяч отметок «Нравится» и почти 900 комментариев.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актриса Салли Эксл хочет стать выше и
Эксперт рассказал о шпионских
Настасья Самбурская намерена «коптеть»
Названы сроки начала испытаний ядерного
Названы самые полезные продукты для
Эксперты назвали любителей Apple
Именинница Роза Сябитова показала новые
Эксперты: ЗРК С-300 может представлять
Mazda 3 выйдет для Европы с двигателем
Астрономы запечатлели уникальную
Бари Алибасов сравнил брак с Лидией
Эксперты составили ТОП-5 самых дешевых
Кроссовки от компании Google будут
Внук Светланы Дружининой поругался с
Флагман Sony Xperia XZ4 прошел тест на
Ученые намерены создать
В Китае электрокар Nio ES8 60 минут не
Елизавета Боярская постоянно берет
МИД России заявил о желании ЕС перейти
Доктор Рик Страсман: Душа входит в
Дочь Людмилы Гурченко Марина Королева
Эксперты назвали провоцируемые сахарным
Врач-диетолог Ирины Муравьевой
Компания Palmer Johnson создаст новую
Moto G7 Plus сравнили с Xiaomi Redmi
Актриса Людмила Артемьева отмечает своё
Ученые предрекли крушение смертоносного
Влад Топалов и Регина Тодоренко назвали
Рестайлинговый кроссовер Renault Kaptur
Игровая консоль Smach Z с Windows 10 с
Просмотреть все новости