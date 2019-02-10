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Эксперты составили ТОП-5 самых дешевых автомобилей в России в феврале

Специалисты составили рейтинг самых дешевых автомобилей в РФ в феврале текущего года. Лидирующую позицию в этом ТОП занимает LADA Granta за 415 000 руб.
Эксперты составили ТОП-5 самых дешевых автомобилей в России в феврале

Покупатель за эту цену получает практически голый «автомобиль» в кузове седан. Авто оснащается водительской подушкой безопасности, рядом пассивных систем защиты авто, запаской. На втором месте разместилась Datsun on-DO, собранная на территории РФ. Актуальную вариацию предлагают за 480 000 руб. Машина получила силовой агрегат на 100 лошадиных сил. Третья позиция досталась версии LADA 4x4. Трёхдверная комплектация расценивается в 489 000 руб. Модель оснащается 1,7-литровым силовым агрегатом на 83 лошадиные силы, механической КПП, а также полным приводом.

На четвёртом месте расположилось транспортное средство Renault Logan. Пятая позиция досталась LADA Vesta. Данное авто оценивается в 554 900 рублей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:54

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