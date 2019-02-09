Новый Moto RAZR 2019 с гибким экраном показан на видеоролике





В итоге новинка будет являться широкой раскладушкой с гибким сенсорным дисплеем с небольшой «шапочкой» для динамика вверху. На втором дисплее будут отображаться различные данные или простые действия вроде отклонения звонка, проверки сообщений. Допускается наличие лишь основной камеры, ввиду того, что новинка Moto RAZR 2019 – раскладушка.На сегодняшний день более подробная информация о девайсе держится в секрете. В Сети имеются сведения лишь о внешнем виде смартфона. По информации аналитиков, дебют устройства состоится в рамках выставки MWC 2019 через несколько недель. Предполагаемая цена – 1,5 тысячи долларов.