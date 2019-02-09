Татьяна Навка поздравила Романа Костомарова с днем рождения в Instagram

Татьяна Навка выразила трогательные чувства к своему бывшему напарнику по льду Роману Костомарову. Она призналась, что считает его своей второй половинкой в рабочем смысле, ведь только с «правильным» партнером можно стать чемпионкой. По ее мнению, люди притягиваются друг к другу не просто так. Несмотря на то, что они катаются уже с другими людьми, она все равно будет его ждать. Завершила свое поздравление Навка трогательным пожеланием идти по жизни под счастливой звездой, которая будет защищать его от всех невзгод, а еще иметь огромный запас энергии и не иметь проблем со здоровьем.Читатели блога Татьяны Навки разделили поздравления спортсменки, и также отметили, что эта пара является эталоном за всю историю фигурного катания. По их мнению, Роман Костомаров и Татьяна Навка смогли совместить красоту и нежность с силой духа и мужественностью.