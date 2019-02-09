Телескоп "Хаббл" зафиксировал гигантское пятно на Нептуне





Нептун считается самой ветреной планетой. Скорость порывов ветра здесь достигает до 1000 миль в час, поэтому подобные штормы на спутнике Солнца - не одиночное явление. По словам специалистов, ураган охватил Северное полушарие и может длится несколько лет.Астрономы не могут объяснить природу подобных явлений и не знают, что приводит к исчезновению порывов ветра на планете. "Хабблу" удалось проследить за появлением загадочного пятна. Наблюдения велись с 2016 года. Известно одно: вихри могут зарождаться в глубинных слоях недр планеты. Это подтверждают резкие перемены структуры облачного покрова перед штормом.Похожие явления орбитальная станция впервые запечатлела в 1993 году. Планетологи сделали вывод: причиной появления белых пятен является ветер, перегоняющий потоки воздуха вверх, и газ, формирующий метановые облака.