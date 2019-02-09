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Телескоп "Хаббл" зафиксировал гигантское пятно на Нептуне

Телескоп "Хаббл" зафиксировал гигантское темное пятно в атмосфере планеты Нептун. Астрономы изучили полученные орбитальной обсерваторией снимки и выяснили, что на самой дальней от Земли планете существует шторм, охвативший площадь около 11 000 км, сообщает NASA.
Телескоп "Хаббл" зафиксировал гигантское пятно на Нептуне

Нептун считается самой ветреной планетой. Скорость порывов ветра здесь достигает до 1000 миль в час, поэтому подобные штормы на спутнике Солнца - не одиночное явление. По словам специалистов, ураган охватил Северное полушарие и может длится несколько лет.

Астрономы не могут объяснить природу подобных явлений и не знают, что приводит к исчезновению порывов ветра на планете. "Хабблу" удалось проследить за появлением загадочного пятна. Наблюдения велись с 2016 года. Известно одно: вихри могут зарождаться в глубинных слоях недр планеты. Это подтверждают резкие перемены структуры облачного покрова перед штормом.
Телескоп "Хаббл" зафиксировал гигантское пятно на Нептуне

Похожие явления орбитальная станция впервые запечатлела в 1993 году. Планетологи сделали вывод: причиной появления белых пятен является ветер, перегоняющий потоки воздуха вверх, и газ, формирующий метановые облака.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:30

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