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Стало известно сколько зарабатывает Алла Пугачева

Стало известно, что Алла Пугачева даст концерт, который будут финансировать спонсоры, из-за этого факта поклонники певицы начали задумываться о том, что у нее не хватает средств. В Сети появились примерные заработки Примадонны.
Стало известно сколько зарабатывает Алла Пугачева

Алла Пугачева даст концерт, который посвящен ее 70-летнему юбилею. Отметим, что последний раз исполнительница выступала на большой сцене практически десять лет назад. На организацию мероприятия спонсоры выделили сорок миллионов рублей. Известия о таком финансировании концерта привели к тому, что поклонники задались вопросом о том, что Примадонна может быть не настолько богата, как все привыкли думать.

Расходы певицы и ее мужа Максима Галкина нельзя назвать скромными. Ежемесячно на обеспечение наследников они тратят миллион рублей и еще пол миллиона уходит на содержание замка, расположенного в деревне Грязь. Артистка получает пенсию в размере 17 тысяч рублей. Ее Пугачева отдает на благотворительность. Как известно, знаменитости не удалось заняться бизнесом. Каждое ее начинание: выпуск духов, чипсов, вкладывание денег в образование и финансовые пирамиды, всегда заканчивалось неудачей. Единственный успех в данной отрасли принес собственный обувной бренд. Звезда получает примерно 20 – 30 % с продаж.
Стало известно сколько зарабатывает Алла Пугачева

Основной доход у Пугачевой идет с авторских отчислений с песен, а также с выступлений на закрытых вечеринках. Разные источники говорят о том, что за исполнение песен на корпоративах она получает от 250.000 до 350.000 евро. При сравнении примерного дохода и расходов знаменитости, можно прийти к выводу, что Примадонна живет за счет мужа Максима Галкина.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:06

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