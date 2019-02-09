Стало известно сколько зарабатывает Алла Пугачева





Алла Пугачева даст концерт, который посвящен ее 70-летнему юбилею. Отметим, что последний раз исполнительница выступала на большой сцене практически десять лет назад. На организацию мероприятия спонсоры выделили сорок миллионов рублей. Известия о таком финансировании концерта привели к тому, что поклонники задались вопросом о том, что Примадонна может быть не настолько богата, как все привыкли думать.Расходы певицы и ее мужа Максима Галкина нельзя назвать скромными. Ежемесячно на обеспечение наследников они тратят миллион рублей и еще пол миллиона уходит на содержание замка, расположенного в деревне Грязь. Артистка получает пенсию в размере 17 тысяч рублей. Ее Пугачева отдает на благотворительность. Как известно, знаменитости не удалось заняться бизнесом. Каждое ее начинание: выпуск духов, чипсов, вкладывание денег в образование и финансовые пирамиды, всегда заканчивалось неудачей. Единственный успех в данной отрасли принес собственный обувной бренд. Звезда получает примерно 20 – 30 % с продаж.Основной доход у Пугачевой идет с авторских отчислений с песен, а также с выступлений на закрытых вечеринках. Разные источники говорят о том, что за исполнение песен на корпоративах она получает от 250.000 до 350.000 евро. При сравнении примерного дохода и расходов знаменитости, можно прийти к выводу, что Примадонна живет за счет мужа Максима Галкина.