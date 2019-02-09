В России увеличились продажи автомобилей Geely





Это обуславливает взвешенная ценовая политика, ведущаяся компанией в России. Хотя наблюдается увеличение НДС, Geely провела «заморозку» прошлогодних расценок на весь имеющийся модельный ряд. В данном случае россияне смогли сохранить доступ к современным, а также качественным авто по прошлогодним ценам. Geely также предложила массу программ, позволяющим купить авто на привлекательных условиях.Модель можно купить в кредит, воспользовавшись минимальной ставкой от 0,01 процента годовых. Также популярна сдача авто в Trade-in. Покупатель при этом получает новую машину за небольшую доплату. В случае покупки Geely Emgrand GT по программе трейд-ин выгода может составить 200 тыс. руб. В данном случае расценки на версии Geely grand X7, а также Geely Emgrand 7 составят 100 тыс. руб. На модификацию Geely Atlas - 50 – 150 тыс. руб. Это зависит от модели машины.