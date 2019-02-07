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Toyota представит полноразмерный и мощный внедорожник Toyota Sequoia TRD Pro

Toyota представит полноразмерную и мощную внедорожную версию Sequoia TRD Pro. Авто с огромной надписью TOYOTA на поверхности установленной фальшрадиаторной решетки обладает чёрными 18,8-дюймовыми колесными дисками BBS TRD.
Toyota представит полноразмерный и мощный внедорожник Toyota Sequoia TRD Pro


Перед потенциальными любителями авто представлен настоящий японский паркетник. Данное транспортное средство оснащается галогенными фарами, которые были заменены на светодиодные. Ряд версий получат специальную оптику Rigid Industries.

В рамках современного автомобильного рынка представят модели, которые имеют четыре цветовые вариации. Самая брутальная из них – это Army Green. Её создали специально для TRD Pro.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:15

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