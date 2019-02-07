Toyota представит полноразмерный и мощный внедорожник Toyota Sequoia TRD Pro





Перед потенциальными любителями авто представлен настоящий японский паркетник. Данное транспортное средство оснащается галогенными фарами, которые были заменены на светодиодные. Ряд версий получат специальную оптику Rigid Industries.В рамках современного автомобильного рынка представят модели, которые имеют четыре цветовые вариации. Самая брутальная из них – это Army Green. Её создали специально для TRD Pro.