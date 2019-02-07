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В Сети появились снимки седана Lada Vesta Sport, предназначенного для полиции

В интернете появились снимки Lada Vesta Sport в кузове седан, предназначенной для полиции. Данные транспортные средства оснащаются 1,8-литровым силовым агрегатом на 180 лошадиных сил.

В Сети появились снимки седана Lada Vesta Sport, предназначенного для полиции


Авто спортивной версии от компании Lada будут теперь участвовать в патрулировании российских городов. Полицейские модели на кузове имеют надпись, а на крыше установлены специальные красно-синие спец-сигналы. Новая спортивная версия обладает шильдиком «1,8». Его установили на крышке автомобильного багажника. Красная полоса на диффузоре была заменена на голубую. В салоне полицейского автомобиля меньше комфорта, чем у гражданской версии. На руле, а также рукоятке переключения передач отсутствует кожаная оплётка. Также предусматривается место для радиостанции. Модификация зарегистрирована в декабре позапрошлого года. Силовой агрегат способен генерировать 180 лошадиных сил.

«Гражданская» версия Lada Vesta Sport поступила в продажу на прошедшей неделе. Седан расценивается от 1 045 000 руб. Раньше предполагали, что новинка будет стоить меньше из-за того, что она по количеству опций не соответствует аналогам ЕС.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:55

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