В Сети появились снимки седана Lada Vesta Sport, предназначенного для полиции





Авто спортивной версии от компании Lada будут теперь участвовать в патрулировании российских городов. Полицейские модели на кузове имеют надпись, а на крыше установлены специальные красно-синие спец-сигналы. Новая спортивная версия обладает шильдиком «1,8». Его установили на крышке автомобильного багажника. Красная полоса на диффузоре была заменена на голубую. В салоне полицейского автомобиля меньше комфорта, чем у гражданской версии. На руле, а также рукоятке переключения передач отсутствует кожаная оплётка. Также предусматривается место для радиостанции. Модификация зарегистрирована в декабре позапрошлого года. Силовой агрегат способен генерировать 180 лошадиных сил.«Гражданская» версия Lada Vesta Sport поступила в продажу на прошедшей неделе. Седан расценивается от 1 045 000 руб. Раньше предполагали, что новинка будет стоить меньше из-за того, что она по количеству опций не соответствует аналогам ЕС.