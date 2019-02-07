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Звезда «Дом-2» Лиза Триандафилиди разделась догола для новой фотографии в Instagram

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Елизавета Триандафилиди шокировала поклонников своей новой фотографией.

Дело в том, что на свежем снимке Триандафилиди, блондинка запечатлена полностью голой.

Звезда «Дом-2» Лиза Триандафилиди разделась догола для новой фотографии в Instagram

Многие телезрители реалити-шоу до сих пор хорошо помнят, как любила Елизавета время от времени похвастаться своим телом в новых выпусках «Дома-2». Как видно, после того, как девушка решила покинуть проект, ничего не изменилось.

На днях телезнаменитость разместила у себя на страничке в Instagram новую публикацию, на которой она позирует абсолютно голой. Под снимком Триандафилиди решила рассказать подписчикам, что родилась в Краснодарском крае, поэтому водопадов видела очень много.

Нужно сказать, что пост бывшей участницы «Дома-2» не остался не замеченным. За считанные дни он набрал почти 26 тысяч лайков и огромнейшее количество комментариев. Отметим, что не всем интернет-пользователям приглянулась новая фотография Елизаветы.

Звезда «Дом-2» Лиза Триандафилиди разделась догола для новой фотографии в Instagram

Один за другим читатели принялись нелицеприятно высказываться в адрес блондинки, а некоторые даже указали Триандафилиди на то, что у нее есть маленькая дочь, которую она до сих пор так и не смогла отвоевать у бывшего мужа. По мнению подписчиков, с такими фото Елизавета не скоро увидит единственную наследницу.

«Кошмар! Ты когда уже вспомнишь о том, что у тебя есть дочь?! С такими постами тебе ни один судья ее не отдаст!», - продолжают писать в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:38

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