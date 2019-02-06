Жирные волосы могут указывать на проблемы с ЖКТ - Медики





Специалист объяснила: если волосы потускневшие и непослушные - это говорит о том, что организму не хватает таких полезных элементов как минералы и витамины. В таком случае не помешает пересмотреть свой рацион, отказавшись от вредных продуктов, фаст-фудов и спиртного. Восполнить нехватку важных веществ поможет употребление яиц, свиной или говяжьей печени, растительных масел, оливок и зелени, богатых на витамины группы В и Е.Жирные и "неживые" волосы могут свидетельствовать о нарушениях работы органов желудочно-кишечного тракта. Именно поэтому следует обратиться к специалистам и провести проверку. По мнению медика, у людей с проблемными волосами не исключаются заболевания кишечника, а обнаружение симптомов поможет предотвратить обострение патологии. Организм может таким образом "сигнализировать" и о проблемах, связанных с вегетативной нервной системой, озвучила ещё одну возможную причину специалист.