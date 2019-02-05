Украинский генерал обозначил главное достижение ВСУ за четыре года войны
Украинский генерал Михаил Забродский сделал сенсационное заявление, сообщив, что за четыре года войны в Донбассе ВСУ удалось обучить руководителей разного уровня принимать правильные решения. За несколько лет украинская армия претерпела множество изменений, но данное достижение, по его мнению, является ключевым.
Как сообщает общественно-политический журнал «Политэксперт», с таким заявлением украинский генерал Михаил Забродский выступил в прямом эфире украинского телевидения. По словам офицера, эффективное руководство армией позволит ВСУ к 2024 году приблизиться к стандартам альянса НАТО.
Но реальная обстановка дел противоречит словам генерала. Так, все чаще происходят случаи дезертирства, солдаты сдаются в плен ополчению. Волонтер Юрий Мысягин сообщил, что 70% личного состава покинули 72-ю бригаду ВСУ из-за наплевательского отношения высшего руководства к обычным бойцам. Солдаты подвергались унижениям, из-за чего они не выдержали и ушли.
Как сообщает общественно-политический журнал «Политэксперт», с таким заявлением украинский генерал Михаил Забродский выступил в прямом эфире украинского телевидения. По словам офицера, эффективное руководство армией позволит ВСУ к 2024 году приблизиться к стандартам альянса НАТО.
Но реальная обстановка дел противоречит словам генерала. Так, все чаще происходят случаи дезертирства, солдаты сдаются в плен ополчению. Волонтер Юрий Мысягин сообщил, что 70% личного состава покинули 72-ю бригаду ВСУ из-за наплевательского отношения высшего руководства к обычным бойцам. Солдаты подвергались унижениям, из-за чего они не выдержали и ушли.
Политика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:22