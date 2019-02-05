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Украинский генерал обозначил главное достижение ВСУ за четыре года войны

Украинский генерал Михаил Забродский сделал сенсационное заявление, сообщив, что за четыре года войны в Донбассе ВСУ удалось обучить руководителей разного уровня принимать правильные решения. За несколько лет украинская армия претерпела множество изменений, но данное достижение, по его мнению, является ключевым.
Украинский генерал обозначил главное достижение ВСУ за четыре года войны

Как сообщает общественно-политический журнал «Политэксперт», с таким заявлением украинский генерал Михаил Забродский выступил в прямом эфире украинского телевидения. По словам офицера, эффективное руководство армией позволит ВСУ к 2024 году приблизиться к стандартам альянса НАТО.

Но реальная обстановка дел противоречит словам генерала. Так, все чаще происходят случаи дезертирства, солдаты сдаются в плен ополчению. Волонтер Юрий Мысягин сообщил, что 70% личного состава покинули 72-ю бригаду ВСУ из-за наплевательского отношения высшего руководства к обычным бойцам. Солдаты подвергались унижениям, из-за чего они не выдержали и ушли.



 
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Политика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:22

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