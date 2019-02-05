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Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
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Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника

Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника, заявили инсайдеры. Также новинку снабдят более ёмкой батареей в 4100 мАч.
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника

Инсайдер Samsung с ником UniverseIce показал в Twitter отличия моделей Galaxy S10 Plus и S9 Plus. Смартфон, который официально представят 20 февраля, будет иметь толщину корпуса 7,8 миллиметров, тогда как у предшественника она равна 8,5 миллиметрам. У новинки будет больше экран и батарея.

Ёмкость аккумулятора может достичь 4,1 тысяч мАч, по сравнению с 3,5 тыс. мАч у S9 Plus. Данные новости инсайдеров не новы, однако ранее они называли ёмкость батареи у Galaxy S10 Plus как 4 тысячи мАч.

Остаётся неясным, как разработчики Samsung достигли подобного результата. Одним из объяснений является увеличенный до 6,4 дюймов экран, площадь которого даёт больше пространства для установки аккумулятора.

Однако по другим слухам, дисплей Galaxy S10 Plus не изменится, если не считать уменьшенных рамок. Так или иначе, опровергнуть или подтвердить информацию источников можно будет после скорой презентации Samsung Galaxy S10 и S10 Plus.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:15

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