За неделю до смерти Децл предсказал Элджею, что он будет сожалеть о своих песнях





В одном из последних интервью, один из первых исполнителей русского рэпа поделился с аудиторией своим мнением, что творчество певца Элджея является посредственным, оно не высокого качества. Децл заметил, что дожив до солидного возраста Элджей будет жалеть о многих своих поступках, а за свои песни ему будет вообще очень стыдно. Поклонникам Толмацкого-младшего хорошо известно, что их кумир сам сожалел о многих упущенных моментах жизни и о некоторых песнях, даже не смотря на их популярность в свое время. Кирилл заметил, что у Элджея, если он настоящий музыкант, есть большие шансы повторить творческий путь Децла.Напомним, Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет 3 февраля, после выступления на частной вечеринке в Ижевске. По предварительному заключению, причиной смерти стала сердечная патология.