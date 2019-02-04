В Сети появился рендер нового электрокара от Smart





Автомобиль на снимке создан Робертом Ханом, который назвал его Smart EQ4, что говорит о предполагаемом продолжении линейки электрокаров Daimler EQ. Без труда он смог бы выиграть конкуренцию у Tesla Model 3, поскольку «начинка» Smart EQ4 могла бы предоставить Mercedes.Предположительно, Smart EQ4 может иметь весьма приятный дизайн, ведь он разработан так, чтобы во весь салон попадал солнечный свет. Также ему придумали невероятно объемный аккумулятор, заряда которого должно хватить до 500 км пробега. До 100 км/ч автомобиль смог бы разогнаться за 3,9 с, а в его салон поместилось бы 5 человек, включая их багаж.