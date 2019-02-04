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В Сети появился рендер нового электрокара от Smart

Не так давно в Сети появились снимки рендера нового электрокара Smart. Daimler по-прежнему на волоске от исчезновения с рынка, если только руководители Renault не смогут договориться о партнерстве с немецким автопроизводителем и создать что-то общее.
В Сети появился рендер нового электрокара от Smart

Автомобиль на снимке создан Робертом Ханом, который назвал его Smart EQ4, что говорит о предполагаемом продолжении линейки электрокаров Daimler EQ. Без труда он смог бы выиграть конкуренцию у Tesla Model 3, поскольку «начинка» Smart EQ4 могла бы предоставить Mercedes.

Предположительно, Smart EQ4 может иметь весьма приятный дизайн, ведь он разработан так, чтобы во весь салон попадал солнечный свет. Также ему придумали невероятно объемный аккумулятор, заряда которого должно хватить до 500 км пробега. До 100 км/ч автомобиль смог бы разогнаться за 3,9 с, а в его салон поместилось бы 5 человек, включая их багаж.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:02

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