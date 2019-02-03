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Американцы придумали эффективный способ очистки авто от снега

Жители небольшого американского города Уэйверли, штат Нью-Йорк, смогли быстро очистить несколько машин от снега одновременно благодаря собственной наработке. Соответствующий механизм был представлен сотрудниками State Line.
Американцы придумали эффективный способ очистки авто от снега

Как стало известно, инновационная технология американцев, необходимая зимой, выделяется большой скоростью, ведь устройство почти мгновенно очищает несколько машин сразу. Представители State Line заявили, что в случае применения новой технологии предполагается привлечение спецтехники с воздуходувом.

Разработчики решили оснастить экскаватор Volvo аппаратом промышленного назначения от Buffalo Turbine. В итоге полученное устройство и позволило так быстро выполнить всю работу. Более того, этой технологией в State Line пользуются уже 4 года, и известен лишь один случай повреждения автомобиля – разбились стёкла.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:02

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