Mitsubishi Delica превратился в жилой кемпер на колесах





В своей работе благодаря слаженности, энтузиазму, и смекалке, разработчики сделали из классического минивэна многофункциональный дом на колесах. Модель под названием D:5 Terrain оснащен переделанной подвеской, кухней, а также крышей, получившей подъемный механизм. В списке оборудования дома на колесах есть и 4 спальных места, несколько съемных контейнеров для вещей и USB-портов для зарядки устройств. Электропитание обеспечивается очень мощным литиевым аккумулятором и солнечными батареями, установленными на откидной крыше.Что касается двигателя, то машина получит 2,4-литровый агрегат на 170 лошадиных сил и вариатор. Добавим, что минивэн имеет полный привод и электронную блокировку дифференциала. Данных о стоимости модели пока не предоставлено.