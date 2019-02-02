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Mitsubishi Delica превратился в жилой кемпер на колесах

Дом на колесах не всегда бывает неповоротливым, заявили специалисты шотландского бренда Campers Scotland. Им удалось опровергнуть это, создав кемпер, взяв за основу Mitsubishi Delica D:5.
Mitsubishi Delica превратился в жилой кемпер на колесах

В своей работе благодаря слаженности, энтузиазму, и смекалке, разработчики сделали из классического минивэна многофункциональный дом на колесах. Модель под названием D:5 Terrain оснащен переделанной подвеской, кухней, а также крышей, получившей подъемный механизм. В списке оборудования дома на колесах есть и 4 спальных места, несколько съемных контейнеров для вещей и USB-портов для зарядки устройств. Электропитание обеспечивается очень мощным литиевым аккумулятором и солнечными батареями, установленными на откидной крыше.

Что касается двигателя, то машина получит 2,4-литровый агрегат на 170 лошадиных сил и вариатор. Добавим, что минивэн имеет полный привод и электронную блокировку дифференциала. Данных о стоимости модели пока не предоставлено.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:55

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