АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пары с похожими привычками употребления алкоголя более совместимы
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Новый внедорожник Datsun для России будет построен на основе Nissan Kicks 2016

Сведения о пополнении модельного ряда Datsun для РФ бюджетным компактным внедорожником появились в 2018 году. Недавно же стало известно, что машина будет построена на платформе B0 от Renault Duster, и станет локализованной версией Nissan Kicks 2016-го модельного года.
Новый внедорожник Datsun для России будет построен на основе Nissan Kicks 2016

Отметим, что реализации бюджетной версии Nissan Kicks недавно начались на индийском рынке, а сама модель получила увеличенные габариты по сравнению с глобальной модификацией. Новый экстерьер получил лишь незначительные доработки в виде нового дизайна бамперов и радиаторной решетки. Что касается моторной гаммы модели, то она состоит из 1,5-литрового бензинового движка на 105 лошадиных сил и 1,5-литрового дизеля на 108 лошадиных сил. Моторы функционируют в паре с пятиступенчатой МКПП и 6-ступенчатой «механикой» соответственно.

Бензиновая версия Kicks стоит 955 тысяч рупий (880 тысяч рублей), более мощная модификация обойдется уже в 1,1 миллиона рупий (1,01 миллиона рублей). Специалисты сделали вывод, что новая Kicks с шильдиком Datsun для отечественного рынка станет полноприводной, ведь это позволяет осуществить платформа. Стоимость транспортного средства не будет превышать показателя нынешнего Renault Duster.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Seat в Женеве представит купеобразную
Станислав Садальский раскритиковал
Рокетбанк предупредил о сбое в работе
В Японии презентовали игровую консоль в
Участники «Дом-2» Сергей и Дарья
В Сети появились снимки с концерта Аллы
В Госдуме нарушителей границ России
Новый внедорожник Datsun для России
Хиту певицы Алсу “Зимний сон”
Дима Абрамов и Мондезир Свет-Амур опять
Koenigsegg выпустит суперкар за 1 000
Симона Юнусова показала кулинарные
Роза Сябитова рассказала о главной
Таня Мусульбес убеждена, что совсем
Европейская версия Brilliance V7 вскоре
Любовница покойного Михаила Евдокимова
За 2018 год Вячеслав Володин направил
Автоконцерн Chery усовершенствует
Дочь Даны Борисовой Полина Аксёнова
В кельтском поселении Франции нашли
Экс-участница «Дома-2» Дарья Лымарь
«Москино» готовит показ фильмов с
Эксперты анонсировали рейтинг лучших
Ученые: Пары с похожими привычками
В VIP-доме телепроекта «Дом-2» нашли
Анастасия Волочкова на пуантах
Ольга Бузова заявила, что улетела из
Роботы могут опередить способности
Нового бойфренда Таты Абрамсон приняли
Елена Бирюкова показала архивное фото с
Просмотреть все новости