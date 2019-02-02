Новый внедорожник Datsun для России будет построен на основе Nissan Kicks 2016





Отметим, что реализации бюджетной версии Nissan Kicks недавно начались на индийском рынке, а сама модель получила увеличенные габариты по сравнению с глобальной модификацией. Новый экстерьер получил лишь незначительные доработки в виде нового дизайна бамперов и радиаторной решетки. Что касается моторной гаммы модели, то она состоит из 1,5-литрового бензинового движка на 105 лошадиных сил и 1,5-литрового дизеля на 108 лошадиных сил. Моторы функционируют в паре с пятиступенчатой МКПП и 6-ступенчатой «механикой» соответственно.Бензиновая версия Kicks стоит 955 тысяч рупий (880 тысяч рублей), более мощная модификация обойдется уже в 1,1 миллиона рупий (1,01 миллиона рублей). Специалисты сделали вывод, что новая Kicks с шильдиком Datsun для отечественного рынка станет полноприводной, ведь это позволяет осуществить платформа. Стоимость транспортного средства не будет превышать показателя нынешнего Renault Duster.