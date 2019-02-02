Новый внедорожник Datsun для России будет построен на основе Nissan Kicks 2016
Сведения о пополнении модельного ряда Datsun для РФ бюджетным компактным внедорожником появились в 2018 году. Недавно же стало известно, что машина будет построена на платформе B0 от Renault Duster, и станет локализованной версией Nissan Kicks 2016-го модельного года.
Отметим, что реализации бюджетной версии Nissan Kicks недавно начались на индийском рынке, а сама модель получила увеличенные габариты по сравнению с глобальной модификацией. Новый экстерьер получил лишь незначительные доработки в виде нового дизайна бамперов и радиаторной решетки. Что касается моторной гаммы модели, то она состоит из 1,5-литрового бензинового движка на 105 лошадиных сил и 1,5-литрового дизеля на 108 лошадиных сил. Моторы функционируют в паре с пятиступенчатой МКПП и 6-ступенчатой «механикой» соответственно.
Бензиновая версия Kicks стоит 955 тысяч рупий (880 тысяч рублей), более мощная модификация обойдется уже в 1,1 миллиона рупий (1,01 миллиона рублей). Специалисты сделали вывод, что новая Kicks с шильдиком Datsun для отечественного рынка станет полноприводной, ведь это позволяет осуществить платформа. Стоимость транспортного средства не будет превышать показателя нынешнего Renault Duster.
Отметим, что реализации бюджетной версии Nissan Kicks недавно начались на индийском рынке, а сама модель получила увеличенные габариты по сравнению с глобальной модификацией. Новый экстерьер получил лишь незначительные доработки в виде нового дизайна бамперов и радиаторной решетки. Что касается моторной гаммы модели, то она состоит из 1,5-литрового бензинового движка на 105 лошадиных сил и 1,5-литрового дизеля на 108 лошадиных сил. Моторы функционируют в паре с пятиступенчатой МКПП и 6-ступенчатой «механикой» соответственно.
Бензиновая версия Kicks стоит 955 тысяч рупий (880 тысяч рублей), более мощная модификация обойдется уже в 1,1 миллиона рупий (1,01 миллиона рублей). Специалисты сделали вывод, что новая Kicks с шильдиком Datsun для отечественного рынка станет полноприводной, ведь это позволяет осуществить платформа. Стоимость транспортного средства не будет превышать показателя нынешнего Renault Duster.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:39