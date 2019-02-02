Эксперты назвали пять продуктов для повышения фертильности





Одним среди первых в списке оказался лосось, имеющий целый ряд преимуществ для здоровья, повышая плодородность благодаря содержанию омега-3. Продукт также богат витамином D и селеном, которые могут сделать сперму более здоровой.Яйца богаты витамином B, который играет важную роль в данном вопросе. Наряду со всеми другими питательными веществами яйца также содержат холин, который снижает риск возникновения проблем с беременностью.Грецкие орехи имеют много полезных жиров, которые могут обеспечить здоровую репродуктивную систему. Будучи богатым на омега-3, продукт полезен для повышения фертильности, а есть его можно в качестве закуски.Семена подсолнечника являются отличным источником витамина Е, который помогает в укреплении фертильности у мужчин, повышая подвижность сперматозоидов, увеличивая их количество, и улучшая фрагментацию ДНК. Наряду с этим, семена подсолнечника также содержат фолат, селен, цинк и омега-3.Чечевица и фасоль являются отличным источником белка, и исследования говорят, что женщины, которые едят больше растительных белков, имеют лучшие циклы овуляции по сравнению с другими. Чечевица может помочь увеличить шансы забеременеть, упрощая процесс оплодотворения.